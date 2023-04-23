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إقتصاد

عملة الصين تستحوذ على ربع المدفوعات العالمية

Lebanon 24
23-04-2023 | 16:00
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ذكر تقرير صادر عن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهي مزود عالمي لخدمات الرسائل المالية، أن حصة العملة الصينية الرنمينبي في المدفوعات العالمية ارتفعت في اذار الماضي.

وحسب التقرير، ارتفعت الحصة العالمية لليوان من 2.19% في شباط إلى 2.26% في الشهر الماضي، فيما ظلت العملة الصينية خامس أكثر العملات نشاطا.
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وفي اذار، ارتفعت قيمة المدفوعات بالرنمينبي بنسبة 25.04% عن شهر فبراير، وهي أعلى من الزيادة لكافة عملات الدفع والتي بلغت 21.46%.

وفيما يتعلق بالمدفوعات الدولية، باستثناء منطقة اليورو، احتل الرنمينبي المرتبة السابعة بحصة بلغت 1.67% الشهر الماضي. (العربية) 
المصدر: العربية
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