الاستقرار مستمر.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ما بين 69700 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 96800 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.