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إقتصاد

الاستقرار مستمر.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
24-04-2023 | 02:48
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ما بين 69700 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 96800 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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سعر الصرف

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