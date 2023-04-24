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إقتصاد

بمبلغ قياسي.. بيع قطعة أرض في دبي لا تتجاوز مساحتها 24500 قدم مربع!

Lebanon 24
24-04-2023 | 04:15
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صفقة قياسية شهدتها إمارة دبي بعد بيع قطعة أرض فارغة لا تتجاوز مساحتها 24500 قدم مربع مقابل 125 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 34 مليون دولار أميركي تقريبا.

وبحسب موقع وكالة "بلومبيرغ" فإن تلك الأرض التي بيعت في 19 نيسان الجاري تقع في جزيرة خليج الجميرا "جميرا باي"، وهي جزيرة صناعية على شكل فرس النهر، وتحتوي على شقق وفلل منخفضة الارتفاع.
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ويمكن الوصول إلى تلك الجزيرة التي تقع مقابل ساحل الجميرا عن طريق جسر بطول 300 متر.

وفي تعليقه على تلك الصفقة، قال السمسار، نايت فرانك، الذي كان أحد الوسطاء فيه إنها "مستوى مرتفع جديد"، مشيرا إلى أن المشتري المجهول، الذي لا يعيش في دولة الإمارات، يخطط لبناء منزل فاخر مخصص لقضاء الإجازات العائلية.
من جانبه قال أندرو كامينغز ، رئيس السكن الرئيسي في شركة "نايت فرانك" للاستشارت العقارية في دبي: "إنها 125 مليون درهم مقابل رمال"، مردفا: "هذا رقم قياسي ضخم لقطعة أرض".

ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فإن تلك الأرض كانت قد بيعت قبل نحو عامين مقابل 36.5 مليون درهم مما يعني أن البائع قد ربح 88.5 مليون درهم.

وشهدت سوق العقارات في دبي، مؤخرا، قفزات كبيرة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، ورغبة العديد من أثرياء العالم في حفظ جزء من ثرواتهم عبر شراء ممتلكات في مدينة منخفضة الضرائب ولا يوجد فيها معدل جرائم كبير، ناهيك عن أنها تعتبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات الناجمة عن الحروب أو تفشي الأوبئة.(الحرة)



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