Advertisement

إقتصاد

إيران ترفع سعر بيع الخام الخفيف إلى آسيا

Lebanon 24
24-04-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1060216-638179408539207360.PNG
Doc-P-1060216-638179408539207360.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الإيراني الخفيف للمشترين الآسيويين في أيار بعلاوة 2.80 دولار للبرميل فوق متوسط خامي سلطنة عمان/دبي.

ويأتي سعر الخام لشهر أيار أعلى 30 سنتا عن الشهر السابق.
Advertisement

وتتعرض صادرات النفط الإيراني لعقوبات واسعة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في مارس الماضي، أنها ستفرض عقوبات على كل من يسهّل تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وأكدت أنها ملتزمة بالعمل على خفض صادرات الطاقة الإيرانية "بشكل كبير".

وذكرت الخارجية، أنها فرضت عقوبات على ستة كيانات شاركت في نقل أو بيع المنتجات البترولية أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية. (العربية) 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2023-04-24
11:23 | 2023-04-24
09:40 | 2023-04-24
08:14 | 2023-04-24
08:00 | 2023-04-24
05:00 | 2023-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website