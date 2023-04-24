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إقتصاد
إيران ترفع سعر بيع الخام الخفيف إلى آسيا
Lebanon 24
24-04-2023
|
13:00
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قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الإيراني الخفيف للمشترين الآسيويين في أيار بعلاوة 2.80 دولار للبرميل فوق متوسط خامي سلطنة عمان/دبي.
ويأتي سعر الخام لشهر أيار أعلى 30 سنتا عن الشهر السابق.
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وتتعرض صادرات النفط الإيراني لعقوبات واسعة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في مارس الماضي، أنها ستفرض عقوبات على كل من يسهّل تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وأكدت أنها ملتزمة بالعمل على خفض صادرات الطاقة الإيرانية "بشكل كبير".
وذكرت الخارجية، أنها فرضت عقوبات على ستة كيانات شاركت في نقل أو بيع المنتجات البترولية أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية. (العربية)
المصدر: العربية
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