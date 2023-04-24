الأكبر في العالم.. خط بريطاني هولندي يغذي 1.8 مليون منزل بالكهرباء

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أعلنت بريطانيا أن خط كهرباء جديد بينها وبين هولندا سيوفر ما يكفي من الكهرباء "لعدد من المنازل أكثر من منازل مانشستر وبرمنجهام معا".وقالت إن خط كهرباء "ليونلينك"، سيكون أكبر خط كهرباء متعدد الاستخدامات في العالم، وإنه سيعزز إمدادات الطاقة في بريطانيا بما يكفي لتزويد 1.8 مليون منزل بالطاقة، بحسب "بي إيه ميديا".وسيربط خط "ليونلينك" بريطانيا وهولندا ببعضهما البعض، وبمزارع الرياح البحرية في بحر الشمال لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، بحلول الوقت الذي من المقرر أن يكون "جاهزا للتشغيل بحلول أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي".وسيكون خط الكهرباء العابر للحدود هو الثاني فقط من نوعه في العالم، حيث كان قد تم بناء أول خط من قبل ألمانيا والدنمارك. (الاقتصادية)