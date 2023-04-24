Advertisement

إقتصاد

الأكبر في العالم.. خط بريطاني هولندي يغذي 1.8 مليون منزل بالكهرباء

Lebanon 24
24-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1060248-638179498205569841.jpg
Doc-P-1060248-638179498205569841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بريطانيا أن خط كهرباء جديد بينها وبين هولندا سيوفر ما يكفي من الكهرباء "لعدد من المنازل أكثر من منازل مانشستر وبرمنجهام معا".

وقالت إن خط كهرباء "ليونلينك"، سيكون أكبر خط كهرباء متعدد الاستخدامات في العالم، وإنه سيعزز إمدادات الطاقة في بريطانيا بما يكفي لتزويد 1.8 مليون منزل بالطاقة، بحسب "بي إيه ميديا".
Advertisement

وسيربط خط "ليونلينك" بريطانيا وهولندا ببعضهما البعض، وبمزارع الرياح البحرية في بحر الشمال لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، بحلول الوقت الذي من المقرر أن يكون "جاهزا للتشغيل بحلول أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي".

وسيكون خط الكهرباء العابر للحدود هو الثاني فقط من نوعه في العالم، حيث كان قد تم بناء أول خط من قبل ألمانيا والدنمارك. (الاقتصادية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2023-04-24
13:00 | 2023-04-24
11:23 | 2023-04-24
09:40 | 2023-04-24
08:14 | 2023-04-24
08:00 | 2023-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website