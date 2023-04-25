Advertisement

إقتصاد

انشاء أكبر محطة شمسية للطاقة في إفريقيا... هذا ما ستقدم عليه مصر

Lebanon 24
25-04-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1060406-638180060838323959.jpg
Doc-P-1060406-638180060838323959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علن محافظ أسوان، جنوب مصر، أن العمل سيبدأ بتنفيذ مشروع أكبر محطة شمسية في إفريقيا بطاقة 500 ميغاوات، موضحا أن المشروع سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاءات.

وقال المحافظ أشرف عطية، إن محافظة أسوان تشهد طفرة جديدة في مجال الطاقة من خلال مشروع "فارس" الجديد للطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن المحطة التي تبلغ طاقتها 500 ميغاوات سيتم إنشاؤها في الظهير الصحراوي لقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، من خلال إحدى الشركات الصينية المتخصصة.
Advertisement

وأوضح أن المحطة تقع على مساحة 10 آلاف م2 ويتم تنفيذها على مدار 18 شهر، لتبدأ في ضخ إنتاجها على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء في سبتمبر 2024. 

وأضاف المحافظ، أن المشروع سيوفر حوالى 2000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاءات، وسيتم تنفيذه وفقا للمواصفات العالمية من الجودة والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين، مشيرا إلى أنه سيجرى بالتوازي مع تنفيذ مشروع القطار السريع بما لا يتعارض بين المشروعين.(اليوم السابع)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:15 | 2023-04-25
06:08 | 2023-04-25
03:43 | 2023-04-25
03:36 | 2023-04-25
02:15 | 2023-04-25
02:00 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website