Advertisement

إقتصاد

على الرغم من ارتفاع اسعار التذاكر... الطلب يتزايد على حجوزات السفر

Lebanon 24
25-04-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1060407-638180062933484200.jpg
Doc-P-1060407-638180062933484200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترتفع أسعار تذاكر الطيران فيما يقوّض التضخم القدرة الشرائية، لكن شركات الطيران في أوروبا تؤكد امتلاء الحجوزات الصيفية مع استمرار الإقبال الكبير عليها، آملة في طيّ صفحة أزمتها بعد تجاوز ذروة تفشي فيروس كوفيد.
Advertisement

ولم تستأنف بعض الشركات بالكامل قدرتها التشغيلية التي تقلصت خلال الأزمة الصحية، فيما تواجه شركتا إيرباص وبوينغ صعوبات في تسليم الطائرات الجديدة في الوقت المحدد، لكن العملاء يقبلون على تذاكر الطيران بأعداد أكبر مما كانت عليه عام 2022.

ووفق قانون العرض والطلب، زادت أسعار التذاكر -في فرنسا مثلا- بنسبة 23.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، وفق ما تظهر إحصائيات وزارة التحول البيئي.

أسباب ارتفاع أسعار التذاكر
من أهم أسباب ارتفاع أسعار التذاكر تنامي سعر المحروقات منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ يمثّل وقود الطائرات نحو 30% من تكاليف شركات الطيران.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي جيت" (easyJet) يوهان لوندغرين "بسبب ارتفاع أسعار النفط بنسبة 71% على أساس سنوي، ارتفع متوسط تعريفتنا بنسبة 31%".

لكن هناك عوامل أخرى مثل "الزيادة الحادة للغاية في تكاليف الصيانة" المرتبطة بشحّ بعض المعادن وتعطل سلاسل التوريد، وفق رئيس شركتي "إير كاراييب" و"فرانش بيي" (French Bee) الفرنسيتين مارك روشيه.

من جهته، يقول نيكولا حنين المدير العام المساعد لشركة "ترانسافيا فرنسا" (Transavia France) إنه يسمع "الكثير من التعليقات" من الزبائن الذين لاحظوا تكلفة التذاكر العالية نسبيا، لكنه يضيف أنه "في الوقت الحالي، لم نر أي تأثير على الطلب".

وسجلت رحلات "ترانسافيا" الصيفية إلى اليونان -إحدى وجهاتها الرئيسية- امتلاء بنسبة 60% بحلول منتصف أبريل/نيسان الجاري.

كما شهدت شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة لمجموعة "إير فرانس- كيه إل إم" (Air France – KLM) زيادة في قدرتها بنسبة 65% على مدى 4 سنوات.

الوجهات المغاربية
بحسب حنين، من الوجهات الأخرى التي تشهد انتعاشًا مهمًّا للغاية المدن المغاربية لأن "الناس لم يتمكنوا لفترة من زيارتها لرؤية عائلاتهم"، في وقت رفعت الجزائر مؤخرا فقط القيود على الرحلات الجوية.

وبعد أن كانوا يميلون إلى الحجز في وقت متأخر جدا أثناء الوباء وسط حالة عدم اليقين بشأن إغلاق الحدود، يعود أيضا تدريجيا الزبائن "الأكثر انتقائية في الأسعار" إلى سلوكهم القديم، ومنه حجز تذاكرهم مقدمًا بـ5 أشهر مثلا للوجهات البعيدة، وفق روشيه.

من جانبه، يقول الخبير في شركة "أليكس بارتنرز" (AlixPartners) باسكال فابر هناك الكثير من الأخبار السارة لقطاع الطيران الذي يعيش "وضعا جيدا جدا، في حالة انتعاش كاملة" بعد أزمة كوفيد.

وأشار المتخصص خلال اجتماع مع الصحافة عقد مؤخرا إلى أن ارتفاع الأسعار "حقق للعديد من الشركات حجم مبيعات أعلى في عام 2022 مما كانت عليه قبل الأزمة"، وقد حققت شركات النقل "عوائد وبدأت في تقليص المديونية".

وذلك هو حال شركة "إير فرانس- كيه إل إم" التي أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها سددت بالكامل المساعدة التي نالتها من الدولة الفرنسية لتمكينها من تجاوز الأزمة الصحية.

لكن هناك من يحذر من الإفراط في التفاؤل، إذ من المحتمل أن يتعرض القطاع إلى تكرار نقص الموظفين خلال ذروة الموسم على غرار الصيف الماضي، ما قد يسبب فوضى مثلما حدث في آذار الماضي أثناء إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا.(الجزيرة) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:13 | 2023-04-25
06:15 | 2023-04-25
06:08 | 2023-04-25
05:00 | 2023-04-25
03:43 | 2023-04-25
03:36 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website