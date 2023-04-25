الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله في السوق الموازية

Advertisement

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 97000 - 97200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الاثنين مسجلا تسعيرة تراوحت ما بين 96800 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.