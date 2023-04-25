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إقتصاد

توقعات بهبوط احتياطيات المركزي التركي بـ 5 مليارات دولار

Lebanon 24
25-04-2023 | 06:15
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قال مصرفيون الثلاثاء إن من المتوقع أن يكون إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي قد تراجع بأكثر من خمسة مليارات دولار إلى نحو 116 مليار دولار الأسبوع الماضي بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي مع اقتراب الانتخابات المقررة في ايار.
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ووفقا لحسابات خمسة مصرفيين، والتي تعتمد على بيانات للبنك المركزي والقطاع، فإن انخفاض إجمالي الاحتياطيات تراوح بين 4.8 و6.1 مليار دولار الأسبوع الماضي، بمتوسط توقعات 5.4 مليار دولار تقريبا.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال المصرفيون إن الطلب على النقد الأجنبي ارتفع بوضوح في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 ايار ويواجه فيها الرئيس رجب طيب أردوغان أكبر التحديات السياسية خلال عقدين قضاهما في السلطة.

وانخفض سعر صرف الليرة التركية بنحو 3.1 بالمئة مقابل الدولار منذ الزلازل المدمرة التي وقعت في أوائل شباط. وتراجعت قليلا إلى 19.4125 ليرة مقابل الدولار. (سكاي نيوز) 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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