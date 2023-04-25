20
o
بيروت
22
o
طرابلس
27
o
صور
21
o
جبيل
3
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ماذا ينتظر الدولار في المستقبل؟ إليكم ما قاله ايلون ماسك
Lebanon 24
25-04-2023
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قيّم الملياردير الأميركي إيلون ماسك، آفاق الدولار، معتبرا أن الاستخدام الممنهج للعملة الأميركية كأداة للعقوبات يؤدي إلى وقف استخدامها في العالم.
وجاء تصريح ماسك تعليقا على تغريدة نشرت في شبكة "تويتر"، زعم مؤلفها أن تخلي الاقتصاد العالمي عن الدولار أسرع بعشر مرات مما كان عليه في العقدين الماضيين.
Advertisement
وأشارت التغريدة إلى أن نصيب الدولار في التسويات العالمية انخفض إلى 55% في 2020 من 73% في 2001، ومع فرض العقوبات على روسيا انخفض المؤشر إلى 47%.
وقال ماسك: "إذا قمت (باستخدام) عملة ما (كسلاح) مرات كافية، فستتوقف الدول الأخرى عن استخدامها".
وتوقع مؤخرا خبير أن يفقد الدولار هيمنته في سوق العملات بحلول نهاية العقد كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية مع العملة العالمية الرئيسية حينها الجنيه البريطاني.
وقال الخبير ألكسندر لوسيف: "نرى اتجاها هبوطيا في التسويات بالدولار وتراجعا في احتياطيات البنوك المركزية المقومة بالدولار فعلى سبيل المثال انخفضت حصة الدولار إلى أقل من 58% في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية".
وتابع قائلا: "ينمو الاقتصاد غير الدولاري وغير الغربي (بعيدا عن الدولار والاقتصادي الغربي)، وقد تجاوزت دول مجموعة "بريكس" بالفعل دول G7 من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. بدأت الهيمنة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للدولار في الانهيار. ونحن بالفعل متجهون إلى عالم متعدد الأقطاب".(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
Lebanon 24
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
13:53 | 2023-04-25
25/04/2023 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بين أحضان خطيبها بالمايوه: "الجنة على الارض" (صور)
Lebanon 24
نادين نجيم بين أحضان خطيبها بالمايوه: "الجنة على الارض" (صور)
11:54 | 2023-04-25
25/04/2023 11:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
13:58 | 2023-04-25
25/04/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل بعد معاناته من مضاعفات عمليّة خضع لها (صورة)
Lebanon 24
وفاة ممثل بعد معاناته من مضاعفات عمليّة خضع لها (صورة)
08:39 | 2023-04-25
25/04/2023 08:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالإسم... مصرف جديد ينهار فكم هوى سهمه؟
Lebanon 24
بالإسم... مصرف جديد ينهار فكم هوى سهمه؟
07:13 | 2023-04-25
25/04/2023 07:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2023-04-26
في مصر... مجالات جديدة للاستثمارات الروسية
03:33 | 2023-04-26
تداعيات "سيليكون فالي" مستمرة.. بنك آخر يعلن خسارة جزء كبير من ودائعه
02:58 | 2023-04-26
كيف تؤثر اشتباكات السودان على الاقتصاد المصري؟
02:22 | 2023-04-26
الدولار يتراجع .. هكذا افتتح صباحاً في السوق الموازية
02:00 | 2023-04-26
القدرة الشرائية في انكلترا تتراجع... "المركزي" يحدد معالم المرحلة المقبلة
01:25 | 2023-04-26
إيطاليا تواجه خطر خفض تصنيفها الائتماني إلى عالي المخاطر
فيديو
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
26/04/2023 13:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
26/04/2023 13:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
26/04/2023 13:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact