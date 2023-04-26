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إقتصاد

القدرة الشرائية في انكلترا تتراجع... "المركزي" يحدد معالم المرحلة المقبلة

Lebanon 24
26-04-2023 | 02:00
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أكد كبير الاقتصاديين في بنك انكلترا هيو بيل أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم.

وأكد بيل أنه "مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا، فإن ما يعززه أيضا جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب".
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وقال بيل إنه "بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس أن وضعهم قد ساء والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضاف كبير الاقتصاديين: "التردد في القبول أننا في وضع أسوأ هذا يولد التضخم".

وتأتي هذه التصريحات في أوج أزمة غلاء المعيشة ومع بقاء التضخم فوق نسبة 10%.

ورفع بنك انجلترا معدلات الفائدة 11 مرّة متتالية منذ أواخر العام 2021، في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية.

وأشار بيل أيضا الى أنه يتوجب أن تبقى السياسة النقدية صارمة بما يكفي للحد من التضخم ولكنه حذر من أن المعدلات المرتفعة للغاية قد تتسبب بأضرار كبيرة للاقتصاد.(العربية) 

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