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إقتصاد

في مصر... مجالات جديدة للاستثمارات الروسية

Lebanon 24
26-04-2023 | 05:00
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قال الممثل التجاري الروسي في مصر أليكسي تيفانيان، إن السوق المصرية هي الأكبر في إفريقيا والأكثر تكيفًا مع استيراد المنتجات الجديدة، لذلك فهي توفر فرصة فريدة للشركات الروسية لتسويق السلع والترويج لها في أسواق الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط.
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وقال تيفانيان في مقابلة مع وكالة "تاس": "مصر، أولاً وقبل كل شيء، هي السوق الأكثر سعة في إفريقيا، فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا، والاقتصاد المصري ينمو بسرعة كبيرة".

وأضاف تيفانيان أنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية في مصر، بما في ذلك إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وكل هذا يتطلب استيراد البضائع، وكثير منها لا يُنتج في مصر على الإطلاق، والاتحاد الأوروبي والصين يعملان بنشاط في هذه السوق، ويمكن لروسيا أن تقدم الكثير".

وأوضح أن "أنجح مجالات التعاون بين روسيا ومصر اليوم هي الطاقة النووية والتجارة في مجال المنتجات الزراعية وصناعة السكك الحديدية".

وتابع "إذا تحدثنا عن الآفاق، فإن التعاون في مجال توطين الإنتاج في مصر له إمكانات كبيرة، وعلى وجه الخصوص، تسهلها المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس".(العربية) 
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