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إقتصاد

سياسة رفع الفائدة مستمرة... الواقع الاقتصادي في أوروبا على حاله

Lebanon 24
26-04-2023 | 08:00
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قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، إن الوقت ليس مناسبا حاليا لإنهاء رفع أسعار الفائدة على الرغم من تراجع معدلات التضخم.

وأضاف فيليب لين، أن البيانات الأخيرة تشير إلى ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وذلك قبل الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي في الرابع من مايو المقبل.
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يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قام برفع أسعار الفائدة بـ 3.5% منذ يوليو الماضي، حيث سجل التضخم ذروة في أكتوبر الماضي عند 10.6%، في وقت تبقى معدلات التضخم المستهدفة عند 2%. (العربية) 
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