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إقتصاد

إيطاليا تواجه خطر خفض تصنيفها الائتماني إلى عالي المخاطر

Lebanon 24
26-04-2023 | 01:25
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أصبحت إيطاليا الدولة الوحيدة بين الدول ذات التصنيف الائتماني الجيد المرشحة لخفض تصنيفها إلى عالي المخاطر، حسب وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.

وقالت الوكالة في تقرير "إن إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ظلت طوال السنوات الماضية مرشحة لخفض تصنيفها الائتماني إلى مستوى عالي المخاطر بسبب ارتفاع معدل الدين العام وعجز الميزانية".
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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن كيلفن دالريمبل وسكوت فليبس المحللين في "موديز" قولهما "إن تصنيف إيطاليا حاليا هو "بي.أيه.أيه.3" مع نظرة مستقبلية سلبية وهو ما يعني احتمال خفض هذا التصنيف خلال الشهور المقبلة ووصوله إلى درجة عالي المخاطر".

وأضاف المحللان في تقريرهما أن ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع تكلفة الاقتراض يمكن أن يؤديا إلى تدهور أكبر للوضع المالي لإيطاليا.

ومن المقرر أن تنشر "موديز" التصنيف الائتماني لإيطاليا يوم 19 أيار المقبل.

ويزيد التصنيف الحالي درجة واحدة عن مستوى عالي المخاطر، في حين أن النظرة المستقبلية لإيطاليا سلبية منذ أغسطس الماضي.

وفي المقابل، أبقت مؤسسة "إس أند بي غلوبال ريتنغس" للتصنيف الائتماني في الأسبوع الماضي تصنيفها لإيطاليا عند مستوى "بي. بي. بي" وهو ما يزيد عن مستوى عالي المخاطر بدرجة واحدة، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعني استبعاد تغيير هذا التصنيف خلال الشهور المقبلة.

جدير بالذكر أن مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني ستنشر تصنيفها لإيطاليا يوم 12 أيار المقبل.

ويأتي ذلك في حين عاد الاقتصاد الإيطالي لتحقيق نمو "معتدل" خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك في ظل تحسن التوظيف بالإضافة إلى ثقة المستهلكين والأعمال، وفقا لإحصاءات البنك المركزي.
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