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إقتصاد

الدولار يتراجع .. هكذا افتتح صباحاً في السوق الموازية

Lebanon 24
26-04-2023 | 02:22
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إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 96900 و 97200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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