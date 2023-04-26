الدولار يتراجع .. هكذا افتتح صباحاً في السوق الموازية

إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 96900 و 97200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.