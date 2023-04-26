Advertisement

إقتصاد

تداعيات "سيليكون فالي" مستمرة.. بنك آخر يعلن خسارة جزء كبير من ودائعه

Lebanon 24
26-04-2023 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1060796-638181023881644885.jpg
Doc-P-1060796-638181023881644885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن بنك فيرست ريبابليك في الولايات المتحدة الأميركية، عن تهاوي ودائعه، ليعيد الخبر التذكير بالمخاطر المتعلقة بالاستقرار المصرفي التي لم تنحسر بشكل كامل بعد، وجدد توقعات المتعاملين بأن يتحول المركزي الأميركي سريعا من زيادة الفائدة إلى خفضها، حسب رويترز.
Advertisement

ووفق ما ورد في تقرير لقناة سي أن أن، من المرتقب أن يخفض البنك قوته العاملة بنسبة 20 إلى 25 في المئة هذا الربع، حسب ما صرح الإثنين.

ويأتي الإعلان بشأن التسريح في وقت أفاد المصرف بأن إجمالي الودائع لديه انخفض بنسبة 41 في المئة خلال الربع الأول، إلى 104.5 مليارات دولار، حتى بعد تدخل مجموعة من البنوك بمبلغ 30 مليار دولار لمنع المقرض الإقليمي من الانهيار. ووفق "سي أن أن" فإنه من دون هذا التدخل لكانت الودائع انخفضت بأكثر من 50 في المئة.

وكان محللون توقعوا أن تهبط الودائع عند نحو 136.7 مليار دولا، حسب سي أن أن. وقال البنك إنه شهد انخفاضا حادا في أنشطة الودائع بعد انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر الشهر الماضي، لكن هذا النشاط بدأ بالاستقرار خلال نهاية مارس وظل ثابتا منذ ذلك الحين.

وذكر المصرف أن الإيرادات على أساس سنوي انخفضت بنسبة 13.4 في المئة، وانخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 19.4 في المئة.

وبالإضافة إلى خفض القوة العاملة لديه بما يصل إلى الربع، قال البنك إنه سيتخذ مزيدا من الخطوات لخفض نفقاته. ويشمل ذلك تخفيضات كبيرة في تعويضات المسؤولين التنفيذيين، وتكثيف المساحات المكتبية وتقليل المشاريع غير الضرورية، وفق سي أن أن.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنل أن العديد من البنوك الإقليمية أبلغت مؤخرا عن انخفاض في الودائع في الربع الأول.

وأوضح تقرير وول ستريت جورنل أن العملاء الأثرياء الذين لم يعودوا راضين عن ترك أرصدة ضخمة في الحسابات المصرفية تدر فائدة ضئيلة، قرروا تحويل أموالهم إلى بدائل ذات عائد أعلى، بالإضافة إلى الذعر الذي أثاره انهيار مصرف سيليكون فالي لدى المستثمرين.

والثلاثاء تراجع الدولار وصعد اليورو وسط توقعات بين المتعاملين بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبا بفعل المخاوف المتعلقة بالبنوك المحلية في حين لا تزال زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خيارا مطروحا خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، وفق رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي التالية في ما يخص سعر الفائدة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2023-04-26
02:58 | 2023-04-26
02:22 | 2023-04-26
02:00 | 2023-04-26
01:25 | 2023-04-26
23:02 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website