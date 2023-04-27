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إقتصاد
الدولار يعاود ارتفاعه.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
Lebanon 24
27-04-2023
|
02:57
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إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على سعر تراوح ما بين 97000 و 97300 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس تعسيرة تراوحت ما بين 96800 و97000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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