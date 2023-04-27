أسعار النفط ترتفع بعد خسائر بفعل مخاوف الركود والصادرات الروسية

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ارتفعت أسعار النفط، الخميس، معوضة الخسائر السابقة التي غذتها المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة وزيادة صادرات النفط الروسية مما قلل من تأثير تخفيضات إنتاج أوبك.وجرى تداول خام برنت عند 77.94 دولار للبرميل، بارتفاع 26 سنتا، أو 0.32%. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا، أو 0.16%، إلى 74.42 دولار للبرميل.يأتي هذا الارتفاع بعدما هبطت أسعار النفط نحو 4% أمس الأربعاء لتواصل تكبد خسائر حادة من الجلسة السابقة، وذلك بعدما طغت المخاوف المتزايدة من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، على تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 5.1 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل، متجاوزة بكثير متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.5 مليون برميل. (العربية)