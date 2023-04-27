الذهب يرتفع والدولار الى هبوط.. اليكم التفاصيل

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ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مع ضعف الدولار في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية، تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1996.50 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2005.20 دولار.وهبط مؤشر الدولار 0.1% خلال اليوم، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وفق رويترز.ووافق مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء بفارق ضئيل على مشروع قانون لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة لزيادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.02 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1092.68 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1513.81 دولار. (العربية)