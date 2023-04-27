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إقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع مع عودة المخاوف إزاء القطاع المصرفي

Lebanon 24
27-04-2023 | 16:00
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس رغم صدور نتائج إيجابية عن مجموعة من الشركات، إذ لا تزال الاضطرابات المتعلقة ببنك فيرست ريبابليك تثير قلق المستثمرين بشأن القطاع المصرفي العالمي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إثر تراجع أسهم شركات الإعلام 1.6%. ونزل سهم مجموعة يونيفرسال الموسيقية 4% بعد انخفاض أرباحها الأساسية في الربع الأول.
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وكانت أسهم الرعاية الصحية الأفضل أداء على المؤشر وصعدت 0.9%، وفق رويترز.

وأثارت المخاوف المرتبطة بالقطاع المصرفي قلق المستثمرين بعدما هوت أسهم "بنك فيرست ريبابليك" بنحو 30% أمس الأربعاء، مسجلة مستوى قياسيا متدنيا لليوم الثاني على التوالي.

ورغم هذا، ارتفعت أسهم البنوك 0.4% بقيادة "باركليز" الذي قفز سهمه 2.4% إثر أرباح فصلية فاقت التقديرات بعدما بدد الأداء القوي لخدمات الأفراد بعض الضغط عن كاهل أنشطة رئيسية أخرى.

وارتفع سهم "أسترازينيكا" 1.7% بعد أرباح وإيرادات تفوق التوقعات في الربع الأول. (العربية)  

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