في أميركا... تراجع في النمو الاقتصادي

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تباطأ الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليسجل نموا نسبته 1.1%، في الربع الأول من العام، على ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية الخميس، فيما يتزايد احتمال حدوث ركود معتدل.وساهم الاستهلاك في إعطاء دفع لأكبر اقتصاد في العالم مطلع العام 2023، لكن من المرجح أن تؤثر الأزمة التي شهدها القطاع المصرفي أخيرا وارتفاع أسعار الفائدة على التوقعات.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي بلغ 1.1%، في الفترة من يكانون الثاني إلى آذار بعدما سجل 2.6%، في الربع الأخير من العام الماضي.موديز: مخاطر خفض الجنيه تحد من قدرة مصر على خدمة الديون واستدامتهااقتصاداقتصاد مصرموديز: مخاطر خفض الجنيه تحد من قدرة مصر على خدمة الديون واستدامتهاوقالت وزارة التجارة في بيان "مقارنة بالربع الأخير (من العام الماضي)، يعكس التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول (من العام الحالي) بشكل أساسي تراجع استثمار المخزون الخاص وتباطؤ الاستثمار الثابت غير السكني".وأضافت أن ذلك قابله جزئيا تسارع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الصادرات.وقالت الوزارة في بيان إن رقم الناتج المحلي الإجمالي "يعكس زيادات في الإنفاق الاستهلاكي والصادرات وإنفاق الحكومة الفدرالية" مع بعض أشكال الاستثمار، وفقا لفرانس برس.(العربية)