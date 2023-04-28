أسعار المحروقات تتراجع.. اليكم الجدول صباح اليوم

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تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 30.000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 30.000 ليرة، والمازوت 26.000 ليرة، والغاز 39.000 ليرة.وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:- البنزين 95 أوكتان: 1802.000 ليرة لبنانيّة.- البنزين 98 أوكتان: 1844.000 ليرة لبنانيّة.- المازوت: 1552.000 ليرة لبنانيّة.- الغاز: 1042.000 ليرة لبنانيّة.