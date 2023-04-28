الاستقرار مستمر.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 97300- 97400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.