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إقتصاد

نمو خجول للاقتصاد الفرنسي... اليكم بعض الارقام

Lebanon 24
29-04-2023 | 08:00
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أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا ارتفع 0.2% في الربع الأول من عام 2023 بعد استقراره في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بفضل انتعاش استهلاك الأسر الذي ظل ثابتا بعد انخفاض 1% في الربع السابق.
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كما ساهمت البيانات التجارية الأقوى في ذلك مع انخفاض الواردات 0.6% بعد ارتفاعها 0.1% في الربع السابق، وزادت الصادرات 1.1% من 0.9% في الربع السابق.(العربية) 
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