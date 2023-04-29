الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية

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أعطت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 موافقتها على تجديد تعليق جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي لعام، حسبما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي.وقرر الأوروبيون في ايار2022 أن يعلقوا لعام جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لدعم النشاط الاقتصادي للبلاد.وتم تبني قرار تمديد هذا الإعفاء "بالإجماع" من قبل سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال مصدر أوروبي إنه لا يزال يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي منح موافقتهم في جلسة عامة ليدخل هذا البند حيز التنفيذ، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".لكن هذا الاتفاق تأثر بسبب قرار بولندا الأخير حظر واردات الحبوب الأوكرانية لانها تزعزع استقرار السوق الزراعية الوطنية.وحذت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي متاخمة لأوكرانيا - المجر وسلوفاكيا وبلغاريا - حذوها، وفرضت قيودا موقتة على الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى المستوردة من أوكرانيا.وتعتبر المفوضية الأوروبية المسؤولة عن السياسة التجارية للتكتل، هذا الموقف "غير مقبول".وأكدت المفوضية الجمعة أن "الاتصالات مستمرة" بشأن هذا الموضوع. وأعلن المتحدث باسم المفوضية أنها "مسألة لم تنته". (العربية)