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إقتصاد

ارتفاع عائدات السياحة التونسية بنسبة 60.3%

Lebanon 24
29-04-2023 | 16:16
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أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلاً عن بيان للبنك المركزي التونسي، بأن عائدات السياحة في البلاد قفزت ‭‭60.3‬‬%، لتصل إلى 1.18 مليار دينار (389 مليون دولار) حتى 20 نيسان 2023.

وأضاف البيان أن تحويلات العاملين ارتفعت 7.3% إلى 2.339 مليار دينار، مقابل 2.093 مليار دينار في 20 نيسان 2022.
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وذكر أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي تراجع إلى 22.1 مليار دينار حتى 28 أبريل، مقابل قرابة 24.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
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