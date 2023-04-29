ارتفاع عائدات السياحة التونسية بنسبة 60.3%

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أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلاً عن بيان للبنك المركزي التونسي، بأن عائدات السياحة في البلاد قفزت ‭‭60.3‬‬%، لتصل إلى 1.18 مليار دينار (389 مليون دولار) حتى 20 نيسان 2023.وأضاف البيان أن تحويلات العاملين ارتفعت 7.3% إلى 2.339 مليار دينار، مقابل 2.093 مليار دينار في 20 نيسان 2022.وذكر أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي تراجع إلى 22.1 مليار دينار حتى 28 أبريل، مقابل قرابة 24.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.