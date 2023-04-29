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إقتصاد

في بلد عربي.. سعر كيلو البامية أغلى من راتب شهر!

Lebanon 24
29-04-2023 | 23:00
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ارتفع سعر كيلو البامية في سوريا إلى نحو ربع مليون ليرة (أكثر من 25 دولارا)؛ مما أثار حالة من الاستغراب بين السوريين.

وأظهر مقطع فيديو بائعا متجولا في دير الزور يقف في سوق شعبي وحوله الناس وهو يصيح "200 غرام بامية بـ50 ألف.. أبيعها بخمسين"، وسط حالة من الذهول من سعرها المرتفع جدًّا.
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وعبّر بعض النشطاء عن استغرابهم واستيائهم من الحال التي وصلت إليها أسعار بعض المواد الغذائية في سوريا، مشيرين إلى ان سعر كيلو البامية وصل لأكثر من راتب موظف في شهر كامل.

وأرجع بعض المعلقين ارتفاع سعر البامية إلى أن موسمها الحقيقي يبدأ بعد نحو شهر من الآن.

ويوم الخميس الماضي، وصل سعر صرف الليرة السورية إلى 8 آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد، وهو مستوى قياسي جديد؛ مما انعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية.
ونقلت مواقع محلية سورية الفرق بين أسعار المواد الغذائية التي حددتها النشرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسعر الحقيقي للمنتجات في أسواق دمشق، حيث وصل السعر الرسمي لكيلو "شرائح الدجاج" إلى 45 ألف ليرة سورية، في حين وصل سعره في الأسواق إلى 52 ألفا.(الجزيرة)



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