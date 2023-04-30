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إقتصاد

محادثات عاجلة لإنقاذ بنك "فيرست ريبابليك".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-04-2023 | 05:00
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أكدت مصادر ان مسؤولين أميركيين ينسقون محادثات عاجلة لإنقاذ بنك "فيرست ريبابليك" بعد فشل جهود القطاع الخاص بقيادة مستشاري البنك في التوصل لاتفاق حتى الآن.

وأضافت المصادر أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من بين الهيئات الحكومية التي بدأت في الآونة الأخيرة تنظيم اجتماعات مع الشركات المالية لإنقاذ البنك المتعثر.
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وذكر أحد المصادر أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الحكومة مع البنك ومستشاريه منذ أسابيع، فإن مشاركتها مؤخرا في وضع خطة لإنقاذ البنك ستؤدي إلى انضمام أطراف أخرى منها البنوك وشركات الأسهم الخاصة إلى طاولة المفاوضات.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الأميركية تفكر في المشاركة في عملية ينفذها القطاع الخاص لإنقاذ بنك "فيرست ريبابليك".

وقال أحد المصادر إن مشاركة الحكومة شجعت المسؤولين التنفيذيين للبنك في وقت يسابقون فيه الزمن للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمنع استيلاء الجهات التنظيمية الأميركية عليه.

وأصبح "فيرست ريبابليك" في بؤرة الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة في آذار بعد أن بدأ عملاؤه من الأثرياء في سحب ودائعهم وتركوه يترنح.

وارتفع سهم البنك 3.8% يوم الجمعة بعد أن أفادت "رويترز" بتنسيق الحكومة الأميركية محادثات لإنقاذ البنك.

وقال مصدران إن المسؤولين الأميركيين يعتبرون أن توصل القطاع الخاص لصفقة لإنقاذ البنك أفضل من فرض حراسة قضائية عليه من قبل المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.(العربية)


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