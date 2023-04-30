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إقتصاد
بتكوين ستقفز 70%.. في هذه الحالة
Lebanon 24
30-04-2023
|
08:00
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في حال تخلفت أميركا عن سداد ديونها، توّقع Standard Chartered أن تحقق عملة بتكوين المشفرة زيادة كبيرة.
ووصف جيف كيندريك، رئيس أبحاث الفوركس لدى Standard Chartered احتمالية تخلف أميركا عن سداد الديون بأنه حدث منخفض الاحتمال مرتفع التأثير وقد يؤدي لارتفاع سعر بتكوين بحوالي 20 ألف دولار في زيادة تشكل 68%.
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ووصلت أميركا إلى سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار في كانون الثاني.
وكان البنك توقع من قبل ارتفاع سعر بتكوين إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية 2024.
وأضاف كيندريك لـInsider: "من المتوقع حدوث ذلك لأن بتكوين تتمتع بسمعة طيبة على مستوى الأداء في فترة الاضطرابات وغالباً ما ينظر إليها كملاذ آمن".
ومع ذلك استبعد ارتفاع البتكوين في خط مستقيم في حالة تعثر أميركا عن السداد، مشيراً إلى احتمالية انخفاضها قليلاً في اليوم الأول أو الثاني أو خلال أسبوع.
وتابع: "في هذه الحالة ستتراجع بتكوين بنحو 5 آلاف دولار في البداية ثم ستقفز بحوالي 25 ألف دولار".
ومع ذلك لا يتوقع كيندريك أن تتمتع باقي العملات المشفرة بنفس الأداء، إذ يرى على سبيل المثال أن إيثريوم ستتداول مثل الأسهم ومن المحتمل تراجعها في حالة التخلف عن السداد.(cnbc)
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