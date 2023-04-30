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إقتصاد
الدولار.. هذا ما سجله صباحاً في السوق الموازية
Lebanon 24
30-04-2023
|
03:56
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأحد تسعيرة تراوحت ما بين 97100 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمس السبت مسجلا تسعيرة تراوحت ما بين 97000 و 97200 ليرة لبنانية.
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