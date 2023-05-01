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إقتصاد

في المغرب... ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات الاجنبية

Lebanon 24
01-05-2023 | 08:00
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أفاد مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ارتفع بنسبة 10.4% على أساس سنوي في مارس الماضي، ليبلغ 4.54 مليار درهم (452 مليون دولار).

وأوضح المكتب الذي أصدر مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية في شهر مارس، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 1.7% لتصل إلى 7.22 مليار درهم (719 مليون دولار)، في حين سجلت النفقات انخفاضا بنسبة 10,3%.
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ومن جهتها، استقرت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، بنهاية الربع الأول من عام 2023 لتسجل 5.106 مليار درهم (509 ملايين دولار)، مقابل 5,068 مليار درهم (505 ملايين دولار) خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية.

وبلغت تحويلات هذه الاستثمارات 3.44 مليار درهم (343 مليون دولار)، لتسجل شبه استقرار مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 1,4%. (العربية) 
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