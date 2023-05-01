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إقتصاد
في عيد العمال.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
01-05-2023
|
03:19
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين في الأول من أيار، ما بين 96800 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمش الأحد على تسعيرة تراوحت ما بين 96800 و97100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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