في عيد العمال.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية

Advertisement

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين في الأول من أيار، ما بين 96800 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمش الأحد على تسعيرة تراوحت ما بين 96800 و97100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.