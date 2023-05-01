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إقتصاد
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير رفع الفائدة الأميركية
Lebanon 24
01-05-2023
|
13:00
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تراجعت أسعار النفط، الاثنين، وسط مخاوف إزاء التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة المحتمل من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات التصنيع الصينية الضعيفة، وهما عاملان كافيان للتغطية على أي دعم لأسعار النفط من تخفيضات الإنتاج الجديدة لـ"أوبك+" التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.
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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 56 سنتا أو 0.7% إلى 79.77 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتا أو 0.8% إلى 76.15 دولار.
واستقر الإنفاق الاستهلاكي الأميركي في مارس/آذار، إذ وازن انخفاض الإنفاق على السلع الزيادة في الإنفاق على الخدمات، ولكن استمرار الضغوط التضخمية الأساسية بقوة يمكن أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مرة أخرى هذا الأسبوع. ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 475 نقطة أساس إجمالا منذ آذار من العام الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.75% و5%. (العربية)
المصدر: العربية
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