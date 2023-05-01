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إقتصاد

تركيا.. كم يبلغ احتياطي النقد الأجنبي في "المركزي"؟

Lebanon 24
01-05-2023 | 14:20
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي يبلغ حالياً 122 مليار دولار.


جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة السابعة لنقابة الموظفين الحكوميين، بحسب "الأناضول"، وقال أردوغان إن حكومته ستعيد النظر في رواتب المتقاعدين ممن يتقاضون أكثر من 7500 ليرة تركية بعد الانتخابات المقبلة، بهدف تحسينها أكثر.
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وأكد أن حكومته تستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الارتفاع المفاجئ لأسعار إيجارات المنازل في المدن الكبرى خاصة بعد زلزال 6 شباط الماضي.


وكانت الحكومة التركية رفعت في الآونة الأخيرة أجور كافة المتقاعدين ممن كانوا يتقاضون رواتب دون 7500 ليرة، فيما لم تشمل الزيادة من كانوا يتقاضون فوق هذا الحد، وصرح أردوغان أن حكومته ستجري زيادة على رواتب الموظفين في تموز المقبل، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح للتضخم بسحق دخل الموظفين.
 
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