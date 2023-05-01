السعودية نحو الاكتفاء الذاتي الكامل في قطاع الدواجن.. متى تبلغه؟

أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أن قطاع الدواجن في المملكة حقق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بلغت 126%، فيما وصل الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم إلى 68%. وهي أرقام أعلى من تلك المحققة العام الماضي وسط تطلعات بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في عام 2030.

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وتطرق إلى أهم وأبرز التحديات التي واجهت صناعة الدواجن المتمثلة في الأزمة العالمية لجائحة كورونا، حيث أثرت على جميع جوانب الحياة ومنها قطاع الدواجن نتيجة تذبذب وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج (الأعلاف والصوص)، فضلًا عن الزيادة في أسعار تكاليف الشحن لتلك المدخلات، لافتًا إلى أن الوزارة تدعم وتشجع الاستثمار في هذا المجال الحيوي من خلال توفير الدعم والتسهيلات؛ لإنشاء مزارع متخصصة في مجال إنتاج وتربية الدواجن.



جاء ذلك على هامش فعاليات "معرض الشرق الأوسط للدواجن" بنسخته الثانية الذي دشنه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم، ويستمر حتى الثالث من شهر ايار الحالي، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 200 شركة عارضة من 37 دولة حول العالم.

ويهدف المعرض الذي يقام تحت شعار "ابتكارات عالمية لصناعات مزدهرة"، إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في تربية الدواجن، التي تستعرضها كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع، من خلال عرض أكثر من 500 منتج يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن، كما يسعى ليكون المنصة الأولى والمتميزة للتبادل التجاري والعلمي بين المستثمرين المحليين والموردين الدوليين في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقًا من كون المملكة أكبر منتج للدواجن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثالث مستهلك للحوم الدواجن عالميًا.







بدوره، أشار رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن باتحاد الغرف السعودية محمد البلوي إلى النمو الكبير في قطاع صناعة الدواجن بالمملكة، حيث بلغ إنتاجه العام الماضي أكثر من مليون طن، وحقق اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 67%، متوقعًا أن تسهم شركة إنتاج الدواجن من خلال توسعها في الطاقة الإنتاجية بإضافة 600 ألف طن جديدة؛ في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لأكثر من 90%، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى دخول استثمارات رأسمالية بأكثر من 13 مليار ريال.

وأضاف البلوي: "أن مشاريع قطاع اللحوم بلغت 457 مشروعًا، وكميات إنتاج البيض تجاوزت أكثر من 19 مليون كرتون سنويًا، مما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة لتوفير أكثر من 14 ألف وظيفة مباشرة بالقطاع، وتقليص نحو 4 مليارات ريال في عجز الميزان التجاري لقطاع لحوم الدواجن".