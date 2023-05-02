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إقتصاد

بعد تعثره وفشل مساعي إنقاذه.. "جيه بي مورغان" يستحوذ على "فيرست ريبابليك بنك"

Lebanon 24
02-05-2023 | 05:00
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أعلنت الهيئة الناظمة الحكومية أمس الإثنين ان السلطات المالية الأميركية وضعت يدها على مصرف "فيرست ريبابليك" ومقره كاليفورنيا، وسيستحوذ عليه مصرف "جي بي مورغان" عقب فشل مساعي إنقاذ البنك المتعثر، وفق ما نقلت فرانس برس.
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وقالت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في بيان: "لحماية المودعين، تدخل المؤسسة في اتفاقية شراء واستحواذ مع جي بي مورغان تشيس وناشونال اسوسييشن وكولومبوس وأوهايو لتولي جميع الودائع وجميع أصول بنك فيرست ريبابليك".

وقالت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا إن جي بي مورغان سيحمي "جميع الودائع بما في ذلك تلك غير المضمونة وأغلبية الأصول".

وفشل مصرف فيرست ريبابليك في التوصل إلى خطة إنقاذ عملية وكشف الأسبوع الماضي أنه خسر أكثر من 100 مليار دولار من الودائع في الربع الأول من العام، مما أدى إلى هبوط أسهمه، حسب فرانس برس.

وتدخلت الحكومة الفيدرالية مع الوكالة المسؤولة عن ضمان الودائع المصرفية، وتواصلت وزارة الخزانة الأميركية مع ستة مصارف للتحقق من مدى اهتمامها بشراء أصول فيرست ريبابليك، وفق ما قال مصدر لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي طلب عدم الكشف عن هويته.

ومع أصوله التي بلغت 233 مليار دولار في نهاية آذار، فيرست ريبابليك هو ثاني أكبر مصرف يفلس في تاريخ الولايات المتحدة، باستثناء البنوك الاستثمارية مثل ليمان براذرز، بعد إفلاس واشنطن ميوتوال في عام 2008، وفق تقرير فرانس برس.

وتأتي صفقة شراء بنك فيرست ريبابليك بعد أقل من شهرين على انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر وسط موجة من هروب الودائع من البنوك الأميركية، مما أجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي على التدخل بإجراءات طارئة للحفاظ على استقرار الأسواق، وفق رويترز. (الحرة)


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