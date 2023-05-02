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إقتصاد

تقدر قيمة الطرح بين 8 و10 مليارات دولار.. أكبر اكتتاب بالعالم لعام 2023 يقدم أوراقه سراً!

Lebanon 24
02-05-2023 | 08:00
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قامت شركة "ARM" لصناعة الرقائق التابعة لمجموعة "سوفت بنك"، بتقديم ملف إدراجها في سوق الأسهم الأميركية إلى المنظمين سراً، مما يمهد الطريق لأكبر طرح عام أولي لهذا العام.

ويُظهر تسجيل الاكتتاب العام أن "سوفت بنك" تمضي قدماً في طرحها الضخم على الرغم من ظروف السوق المعاكسة، بعدما قالت في آذار الماضي إنها تخطط لإدراج "Arm" في سوق الأسهم الأميركية.
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يأتي ذلك، في الوقت الذي انخفضت فيه عمليات الاكتتاب العام في الولايات المتحدة، باستثناء إدراجات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بنحو 22% إلى ما مجموعه 2.35 مليار دولار فقط منذ بداية العام، وفقاً لـ "Dealogic"، حيث أدى تقلب سوق الأسهم وعدم اليقين الاقتصادي إلى إعاقة العديد من الطموحات في الاكتتاب العام.

ونقلت شبكة "CNBC" عن مصادر، أن شركة "ARM" تعتزم بيع أسهمها في بورصة ناسداك في وقت لاحق من هذا العام، في سعيها لجمع ما بين 8 و10 مليارات دولار.

وحذرت المصادر من أن التوقيت الدقيق وحجم الاكتتاب العام يخضعان لظروف السوق.

واستهدفت سوفت بنك إدراج شركة "Arm" منذ اتفاقها لبيع مصمم الرقائق إلى شركة "Nvidia" مقابل 40 مليار دولار، وهي الصفقة التي انهارت في العام الماضي بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة والأوروبيين المنظمين لمكافحة الاحتكار.

ومنذ ذلك الحين، حققت شركة "Arm" أداءً أفضل من صناعة الرقائق الأوسع بفضل تركيزها على خوادم مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تولد مدفوعات إتاوات أعلى. وقالت الشركة إن المبيعات ارتفعت بنسبة 28% في آخر ربع لها.(العربية)


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