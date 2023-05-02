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إقتصاد

خسائر العملات المشفرة تقفز لـ73 مليار دولار!

Lebanon 24
02-05-2023 | 13:00
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واصل اللون الأحمر سيطرته على منصات تداول العملات المشفرة، لتشهد أكبر العملات خسائر حادة مع تراجع "بيتكوين" إلى مستوى 27 ألف دولار.

وتعثر انتعاش "بيتكوين"، العملة الأشهر في سوق الـ"كريبتو"، بعد الارتفاع بنسبة 72% في عام 2023 والتي شهدت انهيارا كبيرا في العام الماضي، فيما ينتظر المتداولون المزيد من المحفزات.
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وكان الارتفاع مدفوعاً بالرهانات على تحول الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، فضلاً عن الجدل القائل بأن الأزمة المصرفية الأميركية أدت إلى تآكل الثقة في العملة الورقية.

فيما كان بنك "فيرست ريبابليك" آخر المحطات للأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، والتي من المفترض أن تكتب سطور النهاية عقب استحواذ "جي بي مورغان" على البنك.

على صعيد التداولات وخلال التداولات الأخيرة، تراجعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 5.9% خاسرة نحو 73 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1234 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، إلى نحو 1161 مليار دولار في تعاملات اليوم.

في صدارة العملات الرقمية خاسرة جاءت عملة "بيتكوين"، وسجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 1.9% مقابل ارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 2.2% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 27973 دولارا. (العربية) 

المصدر: العربية
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