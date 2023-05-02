في منطقة اليورو... المزيد من الارتفاع في نسب التضخم

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ارتفع معدل التضخم في أوروبا الشهر الماضي، لتتواصل الضغوط على الأسر والبنك المركزي الأوروبي لإطلاق العنان لزيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.ارتفاع التضخم في منطقة اليوروبريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا قياسيا جديداوذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن أسعار المستهلكين في 20 دولة تستخدم عملة اليورو قفزت بنسبة 7% في أبريل مقارنة بالعام السابق.وشهدت أسعار المواد الغذائية تراجعا محدودا، حيث انخفضت من 15.5 بالمائة في مارس إلى 13.6% سنويا، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الطاقة بنسبة 2.5 بالمائة.وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بشكل طفيف لكنه ظل مرتفعا عند 5.6%، ما يؤكد التوقعات بمضي البنك المركزي الأوروبي قدما في حملته للتغلب على التضخم عبر رفع أسعار الفائدة. (AP)