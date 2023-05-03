نسبة استخدام الانترنت ترتفع في السعودية... كم بلغت الأرقام؟

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ارتفعت نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة العربية السعودية إلى 94.3% في عام 2022م، وفقا لما كشفت خلال نشرة نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2022م الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.وبحسب البيانات الواردة في النشرة فقد ارتفعت نسبة استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) للإنترنت إلى 94.3% بارتفاع قدره 1.4 % عن عام 2021، حيث بلغت نسبة استخدام الإنترنت للذكور 95% بينما بلغت نسبة الإناث 93.3%، وشكلت نسبة السعوديين 93.6% وغير السعوديين 95.2%، فيما بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية نفاذ إلى الإنترنت 96.5%، وبلغت نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب 57.4%.وبينت النتائج أن نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا يستخدمون جهاز الحاسوب عام 2022م بلغت 49.3%، وشكل السعوديون نسبة بلغت 55.1% وغير السعوديين 40.08%، وبلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين يمتلكون هاتفًا متنقلًا في العام الماضي 97.7%.وكانت المشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي هي الأكثر شيوعًا بين مجالات استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) للإنترنت حيث بلغت نسبة 92.8% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، وبلغت نسبة استخدام الذكور 92.9% في حين بلغت نسبة استخدام الإناث 92.6 % وفقا لـ"واس".ووفقاً لنتائج النشرة بلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين قاموا بشراء سلع وخدمات عن طريق الإنترنت 59.7% من إجمالي مستخدمي الإنترنت لعام 2022، حيث كانت نسبة شراء الذكور 58.8 %، بينما كانت نسبة شراء الإناث عبر الإنترنت 60.9%، وكانت الملابس، والأحذية، والسلع الرياضية هي الأكثر شراءً عن طريق الإنترنت بنسبة 77.2% من إجمالي المشترين.(العربية)