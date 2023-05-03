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إقتصاد

نسبة استخدام الانترنت ترتفع في السعودية... كم بلغت الأرقام؟

Lebanon 24
03-05-2023 | 02:00
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ارتفعت نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة العربية السعودية إلى 94.3% في عام 2022م، وفقا لما كشفت خلال نشرة نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2022م الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
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وبحسب البيانات الواردة في النشرة فقد ارتفعت نسبة استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) للإنترنت إلى 94.3% بارتفاع قدره 1.4 % عن عام 2021، حيث بلغت نسبة استخدام الإنترنت للذكور 95% بينما بلغت نسبة الإناث 93.3%، وشكلت نسبة السعوديين 93.6% وغير السعوديين 95.2%، فيما بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية نفاذ إلى الإنترنت 96.5%، وبلغت نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب 57.4%.

وبينت النتائج أن نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا يستخدمون جهاز الحاسوب عام 2022م بلغت 49.3%، وشكل السعوديون نسبة بلغت 55.1% وغير السعوديين 40.08%، وبلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين يمتلكون هاتفًا متنقلًا في العام الماضي 97.7%.

وكانت المشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي هي الأكثر شيوعًا بين مجالات استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) للإنترنت حيث بلغت نسبة 92.8% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، وبلغت نسبة استخدام الذكور 92.9% في حين بلغت نسبة استخدام الإناث 92.6 % وفقا لـ"واس".

ووفقاً لنتائج النشرة بلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين قاموا بشراء سلع وخدمات عن طريق الإنترنت 59.7% من إجمالي مستخدمي الإنترنت لعام 2022، حيث كانت نسبة شراء الذكور 58.8 %، بينما كانت نسبة شراء الإناث عبر الإنترنت 60.9%، وكانت الملابس، والأحذية، والسلع الرياضية هي الأكثر شراءً عن طريق الإنترنت بنسبة 77.2% من إجمالي المشترين.(العربية) 
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