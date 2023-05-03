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إقتصاد
رونالدو أو ميسي؟ "فوربس" تعلن عن الرياضي الأعلى أجرا في العالم في 2023
Lebanon 24
03-05-2023
|
02:00
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بات كريستيانو رونالدو بفضل عقده الخيالي مع نادي النصر السعودي، الرياضي الأعلى أجرا في العالم في 2023، متقدما على ليونيل ميسي وكيليان مبابي حسب تصنيف مجلة "فوربس" نشر الثلاثاء.
وبدخل سنوي بلغ 136 مليون دولار، عاد المهاجم البرتغالي البالغ 38 عاما إلى المركز الأول الذي كان احتله في عامي 2016 و2017.
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وهذه العودة إلى القمة هي النتيجة المباشرة لرحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى السعودية في يناير الماضي، لأن عقديه مجتمعين يكسبانه هذا الموسم 46 مليون دولار، يضاف إليها 90 مليونا من شراكات تجارية مختلفة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
وبعقد حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار، حسب تقديرات وسائل إعلام أمريكية متخصصة تتوقع أيضا "فرصا تسويقية إضافية" في هذا البلد الذي بات رونالدو أيضا سفيره الرياضي غير الرسمي.
وهو دور قام به أيضا ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أزيح عن المركز الأول رغم دخله الإجمالي البالغ 130 مليون دولار قبل الضرائب.
ويلتزم "البرغوث" الأرجنتيني بالفعل بعقد كبير مع السلطات السياحية في المملكة السعودية رغم أنه يلعب في ناد مملوك قطريا أوقفه اليوم عن المنافسات لمدة أسبوعين كعقاب على سفره إلى الرياض.
وأكمل مهاجم سان جيرمان الآخر الدولي الفرنسي كيليان مبابي عقدا ثلاثي المقدمة، محققا قفزة مذهلة من المركز الخامس والثلاثين إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 120 مليون دولار، بسبب عقده الذي جدده العام الماضي مع النادي الباريسي والذي منحه مئة مليون دولار.
وإلى جانب هذا الراتب الأكبر في كرة القدم العالمية، هناك 20 مليونا من العائدات خارج الملعب.
وخلف مبابي، يتمركز نجم كرة السلة الأمريكية لاعب ليكرز ليبرون جيمس (38 عاما)، وأرباحه البالغة 119.5 مليون دولار، منها 75 مليون دولار من الأرباح غير الرياضية.
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