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إقتصاد
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
03-05-2023
|
02:12
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 95800 و96000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 95700 و96000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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