صندوق النقد: القطاع غير النفطي صمام الأمان لاقتصادات الخليج

توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.9 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 3.3 بالمئة في 2024.



وفي مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بأن تشهد معدلات الفائدة في منطقة الخليج استقرار هذا العام مع توجه الفيدرالي الأميركي لإنهاء سياسته النقدية، كما توقع أن تواصل إيرادات دول الخليج مكاسبها بدعم من المستويات السعرية المرتفعة لأسعار النفط.

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وتوقع أزعور خلال مقابلته استقرار بمعدلات الفائدة بدول الخليج هذا العام، إلا انه توقع أن تتأثر قدرة بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الاستدانة بسبب ارتفاع الفائدة.



كما توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي استمرار قوة أداء القطاع غير النفطي لدول الخليج هذا العام، وفي الجانب النفطي يرى أزعور أن تخفيضات إنتاج النفط ستؤثر سلبا على نمو الدول المنتجة هذا العام، إلا أن الارتفاع المتوقع لأسعار النفط سيؤثر إيجابا على إيرادات هذه الدول.

وأكد أزعور خلال مقابلته على أن معالجة التضخم ستبقى التحدي الرئيسي أمام نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الجاري إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية التي لا زالت تلقي بظلالها على العديد من الدول بسبب تأثيرها المباشر على السياحة وأسعار الأغذية.

وقال أزعور إن ارتفاع الفائدة يرهق الدول التي تعتمد في التمويل على الأسواق الدولية، وأن شح السيولة عالميا أثر سلبا على بعض اقتصادات الشرق الأوسط. (سكاي نيوز عربية)