الذهب يرتفع إلى مستويات قياسية.. كم أصبح سعر الأونصة؟

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ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من مستويات قياسية، اليوم الخميس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد يحجم عن مزيد من الرفع للفائدة، وفقا لوكالة "رويترز".وبحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2055.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 2063.20 دولار للأوقية.وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأوقية مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072.49 دولار للأوقية بلغها في 2020.ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 25 نقطة أساس وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق. (الحرة)