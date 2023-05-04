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إقتصاد

بورصات الأسهم الأميركية تفقد أكثر من نصف تريليون دولار.. ما السبب؟

Lebanon 24
04-05-2023 | 05:00
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بعد إعلان الفدرالي الأميركي عن قراره بخصوص أسعار الفائدة، فقدت بورصات الأسهم الأميركية نحو 525 مليار دولار من قيمتها السوقية آخر 3 جلسات لتصل إلى 53.2 تريليون دولار بنهاية جلسة أمس الأربعاء بحسب مسح خاص لـCNBCعربية.
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وسيطرت المخاوف على سلوك المستثمرين قبل إعلان الفدرالي الأميركي عن قراره بخصوص أسعار الفائدة في جلستي 1 و 2 من أيار.

وتعمقت هذه الخسائر في جلسة 3 أيار بعدما صرح رئيس الفدرالي بأنه "من المبكر القول أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت" على الرغم من أن قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس جاء متوافقاً مع التوقعات.

وخسرت بورصة نيويورك نحو 269 مليار دولار في الجلسات الثلاثة الأخيرة، بينما فقدت بورصة ناسداك نحو 256 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.(cnbc)

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