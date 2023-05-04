أغنى رجل في العالم العربي.. من هو ناصف ساويرس؟

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اعتبر إعلان رحيل ماتيو أليماني، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن الفريق "الكتالوني" مفاجأة كبيرة لمتابعي كرة القدم بشكل عام، ولجمهور الفريق بشكل خاص، قبل أن تتكشف بعض المعلومات بشأن أسباب قرار الانفصال.بحسب صحيفة mundodeportivo الإسبانية، فإن عرضاً مذهلاً من الملياردير المصري ناصف ساويرس، مالك نادي أستون فيلا، هو أحد الأسباب الهامة والمحفزة لأليماني لخوض تجربة جديدة بعيداً عن برشلونة، فمن هو ساويرس؟من هو ناصف ساويرس مالك أستون فيلا الذي خطف أليماني من برشلونة؟وُلد ناصف ساويرس في العاصمة المصرية القاهرة يوم 19 كانون الثاني 1961، واشترى 55% من أسهم نادي أستون فيلا في تموز 2018، حينها كان "الفيلانز" ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي "التشامبيون شيب".صرّح ساويرس يومها: "كعشاق لكرة القدم، نحن متحمسون إلى أن نصبح جزءاً من هذا النادي الرائع، نؤمن بأننا سنساعد النادي للعودة إلى مكانه الصحيح في أعلى مستويات كرة القدم الإنكليزية".وبعد عام واحد فقط من ذلك عاد الفريق إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، ليقرر ساويرس الاستحواذ الكامل على أسهم النادي، وذلك في كانون الأول 2019.وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن ساويرس كان في ذلك الوقت ثاني أغنى شخص في القارة الإفريقية، كما برز كأغنى رجل عربي في العالم.استثمارات ناصف ساويرس الرياضيةولا يُعد أستون فيلا هو الاستثمار الرياضي الوحيد لساويرس، الذي امتلك حصة تبلغ 46% من أسهم نادي فيتوريا غيماريش، المنافس في الدوري البرتغالي لكرة القدم، وذلك في عام 2023، كما ارتبط اسمه بحصة في نادي لاس فيغاس فيليانز الأميركي.وبعيداً عن كرة القدم يستحوذ ناصف ساويرس على حصةٍ نسبتها 6.3% من شركة ماديسون سكوير غاردن‏ (MSG Sports)، المتخصصة في الترفيه والرياضة.وتمتلك هذه الشركة فريق نيويورك نيكس، المنافس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، ونيوريورك رينجرز، الذي يلعب بدوري الهوكي الوطني (NHL).خامس أغنى شخصية في إفريقياوبحسب مجلة فوربس الأميركية، المتخصصة بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، فإن ساويرس يُعد حالياً خامس أغنى شخصية في إفريقيا، حيث يبلغ صافي ثروته 7 مليارات يورو.ويملك ناصف ساويرس العديد من الشركات العاملة في مجال البناء، كما لديه حصة أيضاً في العلامة التجارية "أديداس"، وهي واحدة من الشركات العملاقة على مستوى العالم في إنتاج وبيع المستلزمات الرياضية.كما يدير شركة OCI، وهي واحدة من أكبر الشركات إنتاجاً للأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في مدينتي تكساس وآيوا الأمريكيتين.وتصدّر ناصف ساويرس، وهو الشقيق الأصغر للثري المصري نجيب، قائمة المليارديرات العرب في عام 2022، بثروة صافيةٍ قدرها 7.7 مليار دولار، على الرغم من تدني أرباحه بقيمة 600 مليون دولار مقارنة بتلك التي حققها في عام 2021.(عربي بوست)