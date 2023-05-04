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إقتصاد

تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
04-05-2023 | 02:11
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تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 10000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 11000 ليرة، والمازوت 9000 ليرة، والغاز 6000 ليرة. 

وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي: 

- البنزين 95 أوكتان: 1733.000 ليرة لبنانيّة.
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- البنزين 98 أوكتان: 1733.000 ليرة لبنانيّة.
- المازوت: 1497.000 ليرة لبنانيّة.
- الغاز: 997.000 ليرة لبنانيّة.
 
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