تراجع مستمر في سعر الصرف.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم ما بين 94600 و94900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 95000 و95300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.