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إقتصاد
الازمة لن تنتهي بالمدى المنظور... القطاع المصرفي في أميركا يعاني
Lebanon 24
04-05-2023
|
14:00
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يحذر خبراء اقتصاد من أن انهيار البنك الأميركي الأخير "فيرست ريبابليك" ليس سوى دليل على اقتراب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ويقول خبراء إن هروب رؤوس الأموال من الحسابات في المصارف الأمريكية سيؤدي إلى حدوث أزمة مصرفية لدى الاقتصاد الأميركي.
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ويرى الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، أن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة ستستمر وكمؤشر على ذلك أشار إلى تراجع سهمي مصرفين أميركيين.
وقال الخبير في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم: "تراجع سهم PacWest Bankcorp بأكثر من 50% بعد تداول تقارير تفيد بأن الإدارة كانت تزن "الخيارات الاستراتيجية"، بما في ذلك البيع. وذلك بعد قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، يمكنك التأكد من أن العديد من البنوك ستتعثر قريبا".
ويعتقد نازاروف، أن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة ستستمر وسيتواصل معها تراجع أسهم وإفلاس بنوك أمريكية، وقال: "يبدو أن PacWest محكوم عليه بالفشل، والبنك التالي في طريق الإفلاس هو Western Alliance، الذي تراجعت أسهمه بنسبة 4.4% خلال جلسة التداول أمس و18% بعد الإغلاق".
وأمس صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، عقب قرار رفع الفائدة الرئيسي، بأنه من غير المستبعد أن تواجه الولايات المتحدة ركودا في وقت لاحق.(RT)
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