Advertisement

إقتصاد

الازمة لن تنتهي بالمدى المنظور... القطاع المصرفي في أميركا يعاني

Lebanon 24
04-05-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1063367-638188207904917993.jpg
Doc-P-1063367-638188207904917993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحذر خبراء اقتصاد من أن انهيار البنك الأميركي الأخير "فيرست ريبابليك" ليس سوى دليل على اقتراب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ويقول خبراء إن هروب رؤوس الأموال من الحسابات في المصارف الأمريكية سيؤدي إلى حدوث أزمة مصرفية لدى الاقتصاد الأميركي. 
Advertisement

ويرى الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، أن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة ستستمر وكمؤشر على ذلك أشار إلى تراجع سهمي مصرفين أميركيين.

وقال الخبير في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم: "تراجع سهم PacWest Bankcorp بأكثر من 50% بعد تداول تقارير تفيد بأن الإدارة كانت تزن "الخيارات الاستراتيجية"، بما في ذلك البيع. وذلك بعد قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، يمكنك التأكد من أن العديد من البنوك ستتعثر قريبا".

ويعتقد نازاروف، أن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة ستستمر وسيتواصل معها تراجع أسهم وإفلاس بنوك أمريكية، وقال: "يبدو أن PacWest محكوم عليه بالفشل، والبنك التالي في طريق الإفلاس هو Western Alliance، الذي تراجعت أسهمه بنسبة 4.4% خلال جلسة التداول أمس و18% بعد الإغلاق".

وأمس صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، عقب قرار رفع الفائدة الرئيسي، بأنه من غير المستبعد أن تواجه الولايات المتحدة ركودا في وقت لاحق.(RT)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2023-05-04
14:00 | 2023-05-04
13:00 | 2023-05-04
13:00 | 2023-05-04
12:32 | 2023-05-04
11:37 | 2023-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website