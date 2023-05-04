قرارت جديدة حول الفائدة... هذا ما اعلنه المكزي الأوروبي

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قرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماع اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس من 3.5% إلى 3.75% سنويا، وهو أعلى مستوى لها منذ العام 2008.وقال المنظم في بيان: "قرر مجلس المحافظين رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس. وسيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على حد الائتمان الهامشي وخط الإيداع إلى 3.75% و4% و3.25% على التوالي اعتبارا من 10 مايو 2023".كذلك أعرب المركزي الأوروبي عن استعداده لتعديل جميع أدواته من أجل ضمان عودة التضخم السنوي إلى 2% على المدى المتوسط.وفي وقت سابق، أظهرت بيانات التضخم هذا الأسبوع ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو بنسبة 7% خلال شهر أبريل 2023، مع انخفاض المعدل الأساسي بشكل طفيف إلى 5.6%.وأمس قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 0.25 نقطة مئوية، إلى ما بين 5 و5.25%، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري.وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، عقب القرار، بأنه من غير المستبعد أن تواجه الولايات المتحدة ركودا في وقت لاحق.(برايم)